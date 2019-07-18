المصدر: دبي - البيان

ذكرت مجلة «أوتوموتيف لوجيتيكس جلوبال»، ومقرها ديترويت، أن دبي مركز إقليمي مرموق للنقليات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولذلك سوف تستضيف أول مؤتمر دولي للنقليات في المنطقة يومي 19 و20 نوفمبر المقبل.

وأضافت المجلة الأمريكية أن المؤتمر، الذي تستضيفه دبي لأول مرة في المنطقة، سيُعقد تحت شعار «بوابة للنمو»، ويشارك فيه ممثلو أكثر من 200 شركة لتصنيع السيارات والموردين والموزعين وشركات توفير خدمات النقليات ومسؤولون حكوميون من أنحاء العالم.

وسوف يشتمل المؤتمر على مناقشات لجان وندوات وورش عمل يشارك فيها كبار المسؤولين والخبراء في قطاع النقليات.

وسوف يستعرض المؤتمر أيضاً تحليلاً للسوق وزيارات ميدانية إلى مناطق التجارة الحرة ومراكز التوزيع في دبي.