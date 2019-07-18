دبي وجهة الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الأولى إقليمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة أولى وجهات الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات والضيافة، متفوقة بذلك على مدن الإقليم وأفريقيا كافة، ومنها كيب تاون وجوهانسبرغ ومراكش والقاهرة وبيروت ونيروبي، ومحافظة على ترتيباتها السابقة خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، وذلك في تقرير حديث أصدرته سي فنت Cvent شركة الخدمات المتخصصة في الاجتماعات والفعاليات وتقنيات إدارة الضيافة، ومقرها فيرجينيا في الولايات المتحدة..

وقال التقرير إن دبي تمثل قصة نجاح مزدهرة، فالمدينة مزيج من الهندسة المعمارية الرائعة والطموحة، كما تمزج بين الكثبان الرملية، والساحل الأزرق السماوي. وأضاف التقرير أنه من السهل بمكان الوصول إلى المدينة، حيث إن دبي تخدمها جيداً المطارات العالمية والعديد من الموانئ وخيارات الطرق السريعة وطرق الحافلات. وتغص دبي بعدد لا يحصى من الفنادق والمنتجعات بمختلف فئاتها لتناسب كل الأذواق والأهواء والميزانيات. ويقع معظمها على بعد 30 دقيقة بالسيارة من مطار دبي.

ووفقاً للتقرير فإن دبي بها 654 فندقاً مع مرافق للاجتماعات، و107 آلاف غرفة. وتشمل قائمة الفنادق الشهيرة بالمدينة جراند حياة، الذي يضم 682 غرفة و8000 متر مربع من مساحة المناسبات، ويشمل قاعتين للحفلات، و22 مطبخاً، و14 قاعة اجتماعات، والعديد من الأماكن الخارجية.

وتعد دبي أيضاً موطناً لأطول فندق في العالم، وهو فندق جيفورا الذي يضم 528 غرفة، وثاني أطول فندق وهو جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، الذي يضم أكثر من 1600 غرفة وجناح. وتشمل الخيارات الأخرى قاعة والدورف أستوريا دبي بالم جميرا، التي تحتوي على قاعة حفلات كبيرة تتسع لما يصل إلى 700 شخص، و سوفيتيل دبي داون تاون، الذي يضم 15 غرفة اجتماعات، بالإضافة إلى قاعة الماسة الضخمة.

أما بالنسبة للمؤتمرات والمعارض واسعة النطاق، فإن مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الذي يقع في قلب مركز دبي التجاري العالمي، يوفر مساحة مرنة وقابلة للتشكل تبلغ 115 ألف متر مربع.

ويضم المركز أيضاً مجموعة كبيرة من قاعات الاجتماعات لفعاليات الشركات الأصغر مثل الدورات التدريبية والندوات. وضمت القائمة من الإمارات كلا من أبوظبي في المركز الثاني، ورأس الخيمة في المركز الـ 10، والتي دخلت القائمة للمرة الأولى.