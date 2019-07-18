غرفة عجمان تنظم حلقة نقاش حول «تعزيز الطاقات البشرية»

المصدر: عجمان - البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان: «تعزيز الطاقات البشرية لمواكبة البيئة الاقتصادية»، وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تحرص غرفة عجمان على تنظميها لفتح اللقاءات المباشرة وتبادل الخبرات والاطلاع بين كل موظفي الغرفة للخروج بمقترحات وتوصيات بنّاءة تصب في جودة بيئة العمل ومرونتها.

ترأس الحلقة النقاشية المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سالم السويدي، المدير العام، والمديرين التنفيذيين وموظفي الغرفة.

وأكد المويجعي أن الحلقة النقاشية تؤكد أهمية تعزيز طاقة الفرد لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، الذي بات يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعرفة والبحث العلمي، وشدد على أن تطوير الكفاءات البشرية هو مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأساس الإبداع والابتكار.