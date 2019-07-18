«صندوق خليفة» وحكومة توغو يتفقان على إطار تنفيذي لاتفاقية دعم ريادة الأعمال

المصدر: لومي - البيان

اتفق صندوق خليفة لتطوير المشاريع مع حكومة توغو على إطار تنفيذي لاتفاقية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الموقّعة بين الجانبين في مارس الماضي بقيمة 15 مليون دولار (55 مليون درهم).

وحسب الاتفاقية التي وقّعها مؤخراً في لومي، عاصمة توغو، حسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ونويل باتاكا، وزير الزراعة في توغو، فإنه سيتم صرف المبلغ على مدار 5 سنوات بدفعات متساوية.

وكان صندوق خليفة ووزارة المالية في توغو وقّعا حلال مارس في أبوظبي اتفاقية بهدف دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والتكنولوجيا الداعمة للقطاع في جمهورية توغو، وذلك بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس فور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو.

وقال النويس إن الاتفاقية ستوفر تمويلاً لنحو 3700 مشروع ضمن القطاع الزراعي، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع بتوفير نحو 13 ألف فرصة عمل للشباب في جمهورية توغو الصديقة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح النويس أن 40% من المشاريع المستهدفة ستكون من نصيب المرأة، فيما سيتم إتاحة باقي المشاريع أمام كل فئات المواطنين، مشيراً إلى أن 65% من قيمة التمويل سيتم تخصيصها للمشاريع الجديدة وليست للمشاريع القائمة.

وقال: نسعى من خلال الاتفاقية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود الحكومية الرامية إلى خلق تنمية مستدامة في توغو الصديقة، مشدداً على أن هذا التمويل يوفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في توغو لنشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خصوصاً في القطاع الزراعي.