«دو» تعلن الفائزين بمسابقة «رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إن جهوزية شبكات وخدمات 5G في الدولة تمهّد لجذب تدفقات استثمارية جديدة في قطاع المشاريع التقنية والذكية وإحداث فرص تجارية عبر كل القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن المرحلة اليوم تتطلب التعاون بين الجهات كافة، ومنها مشغلو الاتصالات والأفراد ومشغلو المدن الذكية ورواد الأعمال الذكية، إضافة إلى الجهات الأكاديمية بالطبع لخلق القيمة لجميع الأطراف، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود من تقنية 5G.

جاء ذلك خلال كلمة البلوشي في حفل إعلان «دو» عن الفائزين عن قائمة المشاريع الستة التي تأهلت إلى المرحلة النهائية من مسابقة «رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي» من أصل 43 مشروعاً تقدموا للمسابقة الأولى من نوعها على مستوى الدولة.

وأضاف: «تمكنا من خلال دعم الهيئات التنظيمية من تهيئة البنية التحتية وتوفير كل ما تحتاجه تقنية 5G لجهة العرض، ونعتقد أن الوقت قد حان لإحداث الطلب في السوق وخلق قيمة مضافة لاقتصاد الدولة والسكان وكذلك للمساهمين من حيث الأرباح، وكذلك دعم كل خطط التحول الرقمي في الدولة».

3 متغيرات

وأفاد البلوشي أن تقنية 5G ستسرع من جهود الشركات في الاستفادة من التحول الرقمي في ثلاثة متغيرات رئيسية، هي تحسين الإنتاجية عبر كل القطاعات، وخفض التكاليف، إضافة إلى حفز المبادرات القائمة على الابتكار.

وفي نهابة المسابقة جرى الإعلان عن أسماء الفائزين، وهم في المركز الأول نادية الشيزاوي (الإدارة الذكية للنفايات)، وفازت بـ30 ألف درهم، والفائز الثاني أحمد سيف الدين (فيتاكام: نظام اكتشاف نقص الفيتامين)، وفاز بمبلغ 20 ألف درهم، ثم دينا عبد الرحمن بالمركز الثالث، وفاز تطبيقها (الرعاية الصحية المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي) بـ10 آلاف درهم.

43 مشروعاً

وكانت لجنة تحكيم المسابقة تلقت 43 عرضاً لمشاريع مبتكرة من جانب رواد الأعمال والطلبة، حيث اختارت اللجنة في البداية 10 مشاريع، جرى بعد ذلك ترشيح 6 منها للانتقال إلى الجولة الثانية بعد مرحلة المقابلة وتقييم فكرة المشروع التي أجريت في مايو الماضي في مركز ديتك. وشملت المشاريع تطبيق الرعاية الصحية المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي، والذراع الذكية، ونظام الكشف عن نقص الفيتامينات باستخدام تقنية معالجة الصور والذكاء الاصطناعي، ونظام جمع ونقل النفايات الذكي، ونظام الفصل الدراسي التفاعلي، إضافة إلى مشروع نظام معايرة وتزويد الأغذية العضوية.

لجنة

تضمنت لجنة المناقشة النهائية سليم البلوشي، وأنتوني شاينر، الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الحياة الرقمية والابتكار في دو، ومعمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية، سلطة واحة دبي للسليكون، والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وطارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي، هيئة تنظيم الاتصالات.