«إمباور»: «تبريد المناطق» صديق للبيئة وموفر للطاقة

المصدر: دبي - البيان

تلعب مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، دوراً مهماً في تبني حلول أنظمة تبريد المناطق عالمياً ومحلياً، وبحسب الأمم المتحدة، فإن «إمباور» تشكل داعماً أساسياً لحلول تبريد المناطق، الذي يعد من ضمن أفضل الحلول المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، حيث يساعد في الوصول إلى مستويات عالية من الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن ذلك، حيث تعتبر هذه الأنظمة واحدة من مسرعات كفاءة الطاقة.

وفي ظل ارتفاع نسبة المشاريع العقارية في الإمارات بصفة مستمرة، أصبحت الحاجة ملحة إلى تزويد المنشآت بأنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة، تتميز بالاستدامة وبمعايير ذات جودة عالية، وتنسجم مع استراتيجية الدولة لتعزيز مكانتها لتصبح الأقل عالمياً في البصمة الكربونية ورؤية الإمارات 2021 في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم 2021، فما هي أنظمة تبريد المناطق؟

تبريد المناطق

وتساهم تقنيات وأنظمة تبريد المناطق، التي بدأ استخدمها على نطاق واسع في الإمارات بشكل عام، في تخفيض كمية الطاقة المستخدمة للتبريد بمقدار النصف تقريباً، ما يسهم في دعم جهود المنطقة الرامية إلى خفض بصمتها الكربونية، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة 2018.

تبريد ذكي وآمن

وأنظمة تبريد المناطق تعد الأكثر أماناً، حيث تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال ومعالجتها، ويرجع ذلك إلى أن «إمباور» تعتمد أنظمة تبريد تعمل على تبريد المياه وتخزينها في خزانات الطاقة الحرارية وذلك من خلال إعادة تدوير المياه المستخدمة في عملياتها، وتتميز بالجودة حيث تساهم في تخفيض حوالي 50% من نسبة استهلاك الطاقة.

وتعد أنظمة تبريد المناطق، أقل تكلفة وأكثر اقتصاداً في استهلاك الطاقة مقارنة بالتكييف التقليدي بنسبة تصل إلى 50%.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، إن أنظمة تبريد المناطق تعتمد وبشكل كبير على عملية تدوير صديقة للبيئة وآمنة باستخدام المياه المبردة، وأضاف: نستخدم في إمباور أنظمة ذكاء اصطناعي تعتمد على تكنولوجيا متطورة جداً في قطاع تبريد المناطق تم ابتكارها في المعامل الخاصة بالمؤسسة، وهذا يسهم في تخفيض تكاليف التشغيل السنوية للشركات، إضافة إلى تعزيز كفاءة الاستخدام للمنشآت، وتجنب أخطار الانفجار أو الاشتعال، التي تحدث في أنظمة التكييف التقليدية.