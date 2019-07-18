24 مليار دولار حجم السياحة من الإمارات للخارج 2025

المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكر تقرير حديث، أن السياحة الخارجية من الإمارات، سيصل حجمها إلى 24 مليار دولار بحلول عام 2025. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة ريناب الأمريكية للأبحاث والدراسات، أن حركة السياحة الخارجة من الإمارات، ترتفع بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، رغم أن عدد سكان الإمارات ليس كبيراً. وتلعب السياحة من الإمارات دوراً مهماً في خريطة السياحة العالمية، بسبب العولمة. والمتوقع أن ينمو هذا الدور المهم عالمياً، بفعل عدد من العوامل، تشمل ارتفاع إنفاق السياح المسافرين من الإمارات للخارج، والشغف من أجل التعرف إلى العالم، وارتفاع عدد الرحلات الجوية إلى دول أجنبية.

وشدد التقرير على أن سكان الإمارات يبدون حرصاً كبيراً على التعرف إلى الثقافات الأخرى في العالم. ومن أهم أسواق السياحة الخارجية للإمارات، الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وألمانيا وسويسرا وسنغافورة وأستراليا وماليزيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب الدول الخليجية المجاورة للإمارات.