تباين أداء أسواق الأسهم المحلية وسط تراجع السيولة

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب البنوك والاتصالات، بينما تراجع سوق دبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، بعد مكاسبه الأخيرة وسط تراجع السيولة وترقُّب المستثمرين لتأثير النتائج القوية للشركات عن النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.07%، أو ما يعادل 3.52 نقاط، ليستقر عند 5080.7 نقطة، مع ارتفاع أسهم «أبوظبي التجاري» و«مصرف أبوظبي الإسلامي» و«اتصالات»، بينما هبط سوق دبي بنسبة 0.23%، ليغلق عند 2716.1 نقطة، بضغط من أسهم العقار، وذلك بعد 3 جلسات من الارتفاع المتتالي.

وتراجعت السيولة الكلية للسوقين إلى 226.3 مليون درهم من 445.01 مليون درهم الجلسة السابقة، موزعة بواقع 153.5 مليوناً في دبي، و72.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 179.43 مليون سهم، منها 145.35 مليوناً في دبي، و34.08 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2928 صفقة.

سوق دبي

وضغط انخفاض قطاع العقارات بنسبة 0.80% على سوق دبي، مع تراجع «الاتحاد العقارية» 4.1 %، و«إعمار العقارية» 1.23%، و«أرابتك» 1.16%، و«إعمار مولز» 0.52 %، و«داماك» 0.21%، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 0.71%، و«ديار» 0.9%.

وقلل صعود قطاع البنوك من تراجع المؤشر العام السوق، حيث ارتفع القطاع بنسبة طفيفة 0.07% بعد ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.19% بعد نمو أرباحه النصفية 14%.

وتراجع قطاع السلع بنسبة 0.8% مع هبوط سهم «دي إكس بي» 0.95 %. كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، مع هبوط «الاستشارات المالية- إيفا» 9.1%، وسهم «اكتتاب» 7.18% و«سوق دبي المالي» 0.28%، بينما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.12%، وسط نشاط قوي على سهم «سلامة» الذي ارتفع 2.2%، و«أمان» 0.85%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بنحو 30.53 مليون درهم، ثم «سلامة» بنحو 28.86 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 13.06 مليون درهم، و«جي إف إتش المالية» بسيولة 12.93 مليون درهم، وجاء سهم «المصرف الخليجي التجاري» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 6.16 %، فيما كان «الاستشارات المالية «إيفا»»، الأكثر هبوطاً بنسبة 9.09%.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي بدعم قطاع البنوك، بعد ارتفاعه بنسبة 0.19%، بفعل مكاسب «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 10.9%، و«مصرف الشارقة الإسلامي» بنسبة 0.88 %، و«بنك الشارقة» بنسبة 0.66%، و«مصرف أبوظبي التجاري» بنسبة 0.23%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.21%.

وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما في المقابل هبط قطاع العقارات بنسبة 1.24 %، مع انخفاض «الدار العقارية» بنسبة 1.42 %، ونزل قطاع الطاقة 0.35% مع تراجع سهم «طاقة» بنسبة 0.13%.

وتصدر «أبوظبي التجاري»، النشاط بالقيم، بنحو 17.85 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بسيولة 16.62 مليون درهم. وتصدر الأسهم الرابحة «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 10.9%، فيما كان «أسمنت رأس الخيمة» الأكبر تراجعاً بنحو 2.08 %.

إفصاحات

تعقد شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» اجتماعاً لمجلس الإدارة الثلاثاء المقبل، للنظر في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة عن النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مقترح بشأن توزيع الأرباح المؤقتة عن الفترة ذاتها.

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» تعيين ساند صعابنة في منصب الرئيس المالي التنفيذي للشركة.

قالت شركة أمانات القابضة، إنها تقوم بتقييم جميع الفرص المتاحة في مجال الصحة والتعليم في أي من البلدان التي ورد ذكرها في الخبر المنشور في وسائل الإعلام.

يعقد مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اجتماعاً بالتمرير في 31 يوليو الجاري للاطلاع على البيانات المالية للربع الثاني من العام 2019 وإقرارها.

يجتمع مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن الاثنين المقبل لإقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.