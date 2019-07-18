«مبادلة للبترول» توسع مساحة الامتياز بحوض سومطرة الشمالية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، أنها وقّعت اتفاقية إسناد لشركة «بريمير أويل» في حصة الإنتاج المشترك البالغة نسبتها 20% بكلٍ من مشروع حقل «جنوب إندامان» وحقل «إندامان 1». وتجدر الإشارة إلى أن «مبادلة للبترول» هي المشغّل لكلٍ من حقل «إندامان 1» وحقل «جنوب إندامان» المجاور له.

ويقع الحقلان في منطقة «أسيه» بحوض سومطرة الشمالية البحري. وفي ظلّ امتلاك «مبادلة للبترول» لهذه العقود في الحقول الثلاثة المتجاورة، فقد أصبحت الجهة المالكة لأكبر مساحة امتياز صافية في تلك المنطقة، ما يؤمّن للشركة مركز حوض سومطرة الشمالية من أجل نمو عمليات الاستكشاف في المستقبل.