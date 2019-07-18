%65 نسبة الإنجاز في برج «إس إل إس»

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

تجاوزت نسبة إنجاز ناطحة السحاب «إس إل إس» الواقعة في الخليج التجاري أكثر من 65% وهي في طريقها لاستقبال سكانها البالغ عددهم 2330 شخصاً بحلول الربع الثالث من العام المقبل 2020.

وبحسب مصادر البيان فإن تكلفة الناطحة تتجاوز ملياري درهم ويتجاوز ارتفاعها 323 متراً وتضم 75 طابقاً تتكون من 946 وحدة منها 254 غرفة فندقية و321 شقة فندقية مفروشة و371 شقة سكنية.

ويشمل المشروع حوضي سباحة مفتوحين بزاوية 360 درجة ويصنفان من بين أعلى حمامات السباحة في العالم. ويجري توزيع حمامات السبا وغرف البخار وقاعات الرياضة والمطاعم والردهة السماوية وشرفات في الهواء الطلق على الطوابق 69 وحتى الطابق 75 ويخدم البرج 23 مصعداً.

وتدير الوحدات الفندقية في المشروع علامة SLS ومقرها لوس انجليس وهو أول فندق لها في الشرق الأوسط إذ إنها تدير عدداً من الفنادق الفاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال سام نازريان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الضيافة SBE دبي ليست أكبر مركز للسياحة والأعمال في الشرق الأوسط، بل هي أيضاً مركز لكل مفردات الحياة الفاخرة ونحن متحمسون للغاية لوجودنا فيها قريباً.