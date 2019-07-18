22 ملياراً مشاريع دبي المنجزة في الربع الأول

المصدر: دبي-أشرف رفيق

أكدت مجلة ميد، أن حجم العقود التي تم إنجازها استعداداً لإكسبو 2020 دبي في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 6 مليارات دولار (22 مليار درهم).

وأشارت إلى أن قطاع المشاريع في دبي، يمر حالياً بمرحلة الإنجاز السريع.

ولفتت المجلة إلى أن هناك اندفاع واضح من أجل الانتهاء من غالبية المشاريع المصممة لخدمة المعرض العالمي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.

وتوقعت المجلة أن يزداد الضغط على قطاع المشاريع في دبي، بما فيه شركات المقاولات والموردين، مع تسارع معدل الإنجاز.

وأوضحت المجلة أن هناك بعض المشاريع لا تزال في مرحلة طرح المناقصات، أكبرها مشروع توسعات مطار آل مكتوم الدولي.