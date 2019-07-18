«فيتش» تمنح دبي لصناعة الطيران تصنيف «- BBB»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

صنفت وكالة فيتش شركة دبي لصناعات الطيران على الفئة BBB- مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، موضحةً أن التصنيف يعكس تزايد أهمية ونمو الشركة، ونجاح اندماج أنشطتها مع نشاط شركة أواس افياشن كابيتال، التي تتمتع بتاريخ طويل من حسن الأداء من خلال أنشطة تجارية في الطيران.كما يعكس التصنيف قوة أسطول الشركة وحجمه واستمرارية التدفقات المالية والنقدية، باعتبارها قاعدة قوية لتأجير الطائرات وانخفاض مديونيتها وارتفاع قدراتها التقنية وتحسن عناصرها التمويلية وقدرتها على الحصول على مصادر تمويل. يذكر أن «دبي لصناعات الطيران» مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمار.