«غرفة رأس الخيمة» تبحث فرص التعاون مع غانا

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

ناقش محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، مع ساماتا جيفتي بوكاري، القنصل العام لجمهورية غانا بدبي سبل تطوير العلاقات التجارية وزيادة اللقاءات الاقتصادية بين القطاع الخاص لدى الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات المشتركة.

ودعا النعيمي خلال اللقاء إلى ضرورة زيادة وتعزيز التجارة البينية مع غانا وإيجاد آليات ووسائل تدعم القطاع الخاص لدى الطرفين من خلال عقد لقاءات بين مجتمعي أعمال رأس الخيمة وغانا، بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار بين الجانبين، مؤكداً توفير غرفة رأس الخيمة الدعم اللازم للمستثمرين من الجهتين لتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تخدم الأهداف الاستراتيجية.