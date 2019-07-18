«ماستركارد» تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع «زوهو»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ماستركارد» توسيع شراكتها مع شركة «زوهو» لتطبيقات الأعمال القائمة على السحابة، والتي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، بهدف تزويد أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تجعل إدارة مشاريعهم أسهل وأكثر كفاءة وربحية.

ومن خلال منصة «زوهو» يمكن لشركة ماستركارد تزويد عملائها من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى حزمة من أدوات التسويق والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء بهدف أتمتة ورقمنة العمليات الورقية التي تستغرق وقتاً طويلاً. وفي ظل توسيع نطاق شراكتهما القائمة في الهند لتشمل جميع أنحاء المنطقة والعالم، تعتزم ماستركارد وزوهو تبسيط العمليات التجارية لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال زاهر خوجة، نائب رئيس القنوات العالمية لدى شركة «ماستركارد»: «عندما تتعاون ماستركارد وزوهو معاً، فإننا نصبح قادرين على تلبية احتياجات أصحاب الشركات من الحلول الذكية يومياً، إذ يقود روّاد الأعمال هؤلاء عملية خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية والنمو، لذا من الضروري أن نجد شركاء أكفاء بهدف تطوير حلول متقدمة لمساعدتهم على تحقيق النجاح. ومن خلال شركاء ماستركارد من المؤسسات المالية، ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآن من الوصول إلى حلول على غرار تخطيط موارد المؤسسات والبرمجيات المالية.

وقال سريدهار فيمبو، الرئيس التنفيذي لدى «زوهو كوربوريشن»: من شأن الشراكة أن تربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتطبيقات المبتكرة التي تمكنهم من الوصول وإدارة وتحليل المعلومات الآنية التي تلعب دوراً حاسماً في نجاحهم.