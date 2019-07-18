فنادق «ليفا» تستهدف التوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: دبي- البيان

كشفت فنادق ومنتجات ليفا، التي تم إطلاقها حديثاً، عن استراتيجية توسع قوية تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها سوق النمو الأول إلى جانب أفريقيا وآسيا.

وقال جي إس أناند، المؤسس ومدير العمليات التنفيذي في فنادق ومنتجعات ليفا: «تكتسب علامة ليفا زخماً مع افتتاح فندقنا الأول في قلب دبي ــ فندق ليفا مزايا سنتر ــ وأظهرت منذ ذلك الوقت إمكانية قوية للتوسع. ونحن نستكشف الفرص في المدن المطلوبة والمدن التي تقل بها نسبة السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أجزاء أخرى من الشرق الأوسط مثل الأردن والعراق تعقبهما أفريقيا، آسيا وأوروبا». وتم إطلاق فنادق ومنتجعات ليفا في بدايات هذا العام في شراكة حصرية بين أحمد بن خلف العتيبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريزاك القابضة، وسيراج فاينانس.