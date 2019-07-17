3300 شخص يسجلون في الجولات المقررة لموقع إكسبو 2020 دبي بعد 3 ساعات من الإعلان عنها

المصدر: وام

كشف إكسبو 2020 دبي عن اكتمال حجز جميع مقاعد الحافلات المخصصة للجمهور لزيارة الموقع بسبب الإقبال الهائل على الرحلات التي تهدف لتمكين الناس من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية لاستقبال الحدث الأضخم في العالم.

وأعلن إكسبو 2020 دبي أنه يعكف حاليا على اتخاذ اللازم لزيادة الرحلات، وأن هذه واحدة من سلسلة من الفرص التي تتيح للجميع في أنحاء الدولة كي يكونوا جزءا من حكاية إكسبو.

وأتاحت هذه الرحلات لأكثر من 3300 شخص التقدم بالتسجيل ليكونوا من أوائل من يشاهد الأعمال الإنشائية الخاصة بإكسبو 2020 دبي، وهي متاحة لسكان الإمارات من المواطنين والمقيمين، من جميع الأعمار والجنسيات، للمشاركة في الجولات إلى حيث يصنع الحدث الأروع في العالم ضمن رحلات رائعة ومجانية إلى موقع إكسبو الممتد على 4.38 كيلومتر مربع في دبي الجنوب.

واعتبارا من يوم السبت 20 يوليو إلى السبت 31 أغسطس، ستُقل حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بما فيها دبي مول وأبوظبي مول وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والمناطق الشمالية.

وفي طريقهم إلى موقع إكسبو، سيتم تعريف الزوار على تاريخ إكسبو الدولي ودوراته المختلفة، وعند وصولهم إلى الموقع، سيجوب الجمهور مركز الزوار، ويتمتعون بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية، قبل العودة إلى الحافلة والتوجه إلى موقع إكسبو، وسيكون هؤلاء الزوار من أوائل الناس الذين سيكتشفون معالم إكسبو الرئيسية، وسيستمعون إلى شرح بشأنها.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021، ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زائر وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، وسوف يشارك في الحدث الضخم أكثر من 192 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص وهي سابقة أخرى تحدث للمرة الأولى في إكسبو دولي.