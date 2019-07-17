دبي الأولى عربياً في احتضان رائدات الأعمال

المصدر: دبي ـــ وائل الخطيب

تقدمت دبي 8 درجات في تقرير «أفضل مدن العالم لرائدات الأعمال 2019»، الذي تصدره سنوياً شركة «dell»، لتحتل المركز 37 عالمياً والمركز الأول عربياً، متفوقةً على مدن عالمية من ضمنها بكين، وارسو، سيئول، كوالا لامبور، شنغهاي، وجاكرتا. وفي مؤشر المواهب، جاءت دبي في المركز العاشر عالمياً، كما حلت في المركز 4 في مؤشر الثقافة الفرعي، بعد كل من ميامي وأوستن وسان فرانسيسكو. وجاءت في المركز 8 في مؤشر التكنولوجيا متقدمةً من المركز 20 في 2018. وأبرز التقرير مَواطن التحسن في عدد من السياسات الخاصة بالمرأة وتفوقها في تعيين النساء في مراكز قيادية.