«ذي غارديان»: دبي تنافس على لقب «أكثر مدينة عمودية في العالم»

المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية أن دبي تنافس بقوة على لقب «أكثر مدينة عمودية في العالم». ويُقصد بالمدينة العمودية المدينة التي تحتوي على أكبر عدد من المباني ذات الارتفاعات الشاهقة وناطحات السحاب. ونشرت الصحيفة تقريراً أمس بعنوان «ما هي أكثر مدينة عمودية في العالم؟»، واستعرضت فيه أهم المدن المؤهلة لنيل هذا اللقب.

وأوضح تقرير «ذي غارديان» أن ثمة معايير متعددة للفوز باللقب، منها معياران يتوافران لدى دبي. ويتمثل المعيار الأول في وجود أطول بناية في العالم في دبي، وهو برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً. وأما المعيار الثاني، فهو أن دبي تضم حالياً أكبر عدد من ناطحات السحاب قيد الإنشاء على مستوى مدن العالم، وهو 50 ناطحة سحاب، وفقاً لإحصائية حديثة أصدرتها شركة «إمبوريس» الألمانية الرائدة في جمع بيانات المباني.