«هيلينكس شيبينغ نيوز»: المحفزات بدأت تؤتي ثمارها في الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «هيلينكس شيبينغ نيوز» الشبكي أن المحفزات الاقتصادية التي شرعت حكومة الإمارات في تطبيقها منذ العام الماضي بدأت تؤتي ثمارها المرجوة شيئاً فشيئاً، وهو ما تمثّل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2018، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال العام الجاري. ونشر الموقع القبرصي تقريراً أمس عن هذه المحفزات.

واستعرض الموقع أهم المحفزات، خاصة المتعلقة بالسماح للأجانب بامتلاك شركاتهم القائمة في الدولة بنسبة 100%. وأوضح التقرير أن الفوائد الاقتصادية للمحفزات حظيت بدعم من قرارات وتوجهات أخرى تمثلت في رفع مستوى الإنفاق الحكومي، وهو ما ظهر جلياً في رفع ميزانية حكومة الإمارات للفترة من 2019 وحتى 2021، مع تخصيص مبالغ أكبر للقطاعات ذات الأولوية.