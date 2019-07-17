دبي تبرد حرارة الصيف بالمفاجآت والعروض

المصدر: دبي ـ بشار باغ

نجحت دبي في قلب معادلة المواسم السياحية على امتداد العام، فبعد أن كان فصل الصيف يتسم بالتباطؤ لكونه موسم الإجازات الخارجية، بات من أهم مواسم قطاع التجزئة والسياحة، إذ تساهم مفاجآت صيف دبي في تحفيز الزوار على التسوق في المراكز التجارية والاستمتاع بالعروض والتخفيضات والفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تناسب مختلف الشرائح والجنسيات.

ويؤكد العاملون في قطاع التجزئة أن مفاجآت صيف دبي تشهد معدلات مرتفعة من المبيعات سواء من السكان أو السياح على حد سواء.

ومنذ انطلاق فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمفاجآت صيف دبي في 21 يونيو الماضي والتي تستمر حتى 3 أغسطس 2019، شهدت مراكز التسوق نمواً مستمراً في حشود الزوار والمتسوقين مع ارتفاع مضطرد في المبيعات.

وتشهد الدورة الثانية والعشرون من هذه الفعّالية الصيفية، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة كبيرة من العروض الترويجية في أفضل مراكز التسوّق والمعالم السياحية والفنادق ووجهات الترفيه العائلي، كما وتشهد عودة عدد من الفعّاليات المفضلة لدى المقيمين والزوّار على حد سواء، مثل عالم مدهش، وصفقة اليوم (وهي صفقة حصرية على علامة تجارية واحدة في موقع واحد ليوم واحد فقط)، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من النجوم العالميين وغيرها من الفعّاليات. ويضم الحدث هذا العام عدداً من المفاجآت الجديدة، مثل الفرص المتنوعة للفوز بجوائز كبيرة، وغيرها العديد.

عروض ترويجية

وتشكل مفاجآت صيف دبي، هذا الحدث الذي يحمل معه السعادة عاماً بعد عام، أحد أهم الفعّاليات السنوية، فهو يستقطب الزوّار من حول العالم، ويقدّم مجموعة واسعة من العروض الترويجية والجوائز والفعّاليات الترفيهية التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة.

ويأتي نجاح مفاجآت صيف دبي بفضل التعاون والشراكة الوثيقة التي بنتها دبي بين القطاعين العام والخاص، حيث تدعم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين هذه الفعاليات ويواصلون حرصهم على دعم مفاجآت صيف دبي والمهرجانات والفعاليات الأخرى التي تنظمها المؤسسة، كونها تدعم اقتصاد الإمارة، وتبرز جمالية دبي كوجهة رائعة تستحق الزيارة للاستمتاع بما تتضمنه من معالم سياحية وفعاليات ومرافق ترفيهية.

خيارات الترفيه

يساهم حدث مفاجآت صيف دبي في جعل أشهر الصيف فترة في غاية المتعة والفائدة ليس لعشاق التسوق فحسب، وإنما لجميع أفراد العائلة. لقد أصبحت دبي وجهة مميزة لقضاء عطلة الصيف بفضل مراكز التسوق المنتشرة في كل أنحاء المدينة وخيارات الترفيه العديدة، بالإضافة إلى الكثير من المعالم والمواقع الفريدة التي باتت اليوم وجهات مفضلة، ما جعلها في طليعة المدن العالمية الأكثر استقطاباً للزوار من أنحاء العالم.

وتعتبر مفاجآت صيف دبي من أبرز الفعاليات السنوية التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية تجتذب الزوار على مدار السنة. وتشهد المنطقة خلال موسم الصيف حركة سفر أكبر، وبفضل ما يقدمه المهرجان من أنشطة ومبادرات موجهة لجميع أفراد العائلة، أصبحت دبي خياراً مفضلاً ليس فقط للسياح من المنطقة، بل والمقيمين الذين يتطلعون إلى ما سيحمله المهرجان من عروض ترويجية وأنشطة مميزة.

تنزيلات

تشهد دبي خلال مفاجآت صيف دبي تخفيضاتٍ تتراوح بين 25 ـ 75 بالمئة على أكثر من 300 علامة تجارية في 3500 متجر مشارك على مدى 6 أسابيع، كما تشهد مراكز التسوّق في دبي عرضاً يومياً خاصاً على منتج معين في موقع محدد ضمن صفقة اليوم. ويتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة اليومية قبل 24 ساعة من توفرها، وتتوفر العروض ابتداءً من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.