استطلاع: إيرلندا وجهة مفضلة للإماراتيين والخليجيين

المصدر: دبي- البيان

تصنع جزيرة إيرلندا، بفضل معالمها السياحية العديدة، لنفسها مكانةً كوجهة مفضلة للإماراتيين والخليجيين لتمضية صيف رائع بفضل مناخها الجميل والنشاطات المتعددة التي توفرها؛ من الرياضات المشهورة عالمياً إلى مغامرة استكشاف أماكن غير معروفة.

أظهر استطلاع للرأي أن 88% من المواطنين الإماراتيين راغبون في استكشاف مدن وطبيعة إيرلندا الساحرة بعد إعفاء مواطني الدولة من التأشيرة، وتنشيط السياحة بين الدولتين، فيما عبر 82% من المقيمين في الإمارات عن رغبتهم في وضع إيرلندا ضمن خيارات السفر لديهم.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته «يوجوف»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الشاملة لأبحاث السوق، أبرز المواقع الإيرلندية المفضلة بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الإمارات.

وقد عبّر 90% من الإماراتيين ممن اختبروا روعة الرحلة الإيرلندية عن سعادتهم بقضاء أوقات رائعة في ربوعها مع التعرف على الإرث والتاريخ العريق والثقافة الغنية، وتلمس حفاوة وودّ سكانها المحليين، فضلاً عن الاستمتاع بطيف واسع من الأنشطة المتنوعة خلال العديد من الإجازات والعطلات.