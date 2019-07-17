«أويو» تطلق فندقين من سلسلة «كابيتال أو» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أويو» أكبر مجموعات التأجير والامتياز التجاري للفنادق والمنازل والمساحات السكنية في جنوب آسيا والثالثة عالمياً والأسرع نمواً في العالم، أمس إطلاق فندقين جديدين من سلسلة «كابيتال أو» لمسافري الأعمال في الإمارات. وتعد «اويو» أكبر علامة تجارية مستقلة للفنادق في الصين.

ويقع الفندق الأول «كابيتال أو 187 العملية للفنادق» في رأس الخيمة، والثاني «كابيتال أو 167 مون فاليه» في بر دبي. وتسعى «أويو» عبر هذه الخطوة إلى توسيع رقعة حضورها في الدولة، وتحقيق هدفها في توفير 12 ألف غرفة موزعة على 150 فندقاً عبر الإمارات بحلول 2020.

وقال مانو ميدا، المدير الإقليمي لمجموعة «أويو للفنادق والمنازل» في الإمارات: ملتزمون بتوفير تجارب إقامة وسفر راقية لملايين النزلاء في الإمارات بصفتها وجهة رائدة للأعمال وتستقطب عدداً كبيراً من الزوار بقصد العمل على مدار العام بفضل استضافتها للعديد من الفعاليات التجارية في مختلف القطاعات.

ومنذ انطلاق «أويو» في الإمارات العام الماضي، حرصنا على استطلاع آراء العديد من مسافري الأعمال حول مواصفات الفنادق التي تلبي احتياجاتهم، وبناء على ذلك، أطلقنا «كابيتال أو» ونخطط لتوسيع هذا الجزء من محفظتنا بحلول الربع الأخير من العام الحالي.