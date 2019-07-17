النابوده للمشاريع تفوز بجائزة «أفضل نماذج الأعمال المستدامة»

المصدر: دبي- البيان

حازت مجموعة النابوده للمشاريع جائزة «أفضل نماذج الأعمال المستدامة» وذلك في حفل توزيع جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية 2019، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال سويدان النابوده، العضو المنتدب في مجموعة النابوده للمشاريع: تبرز هذه الجائزة التزامنا ببناء نموذج أعمال مستدام، وانطلاقاً من مكانتا كإحدى أكبر الشركات العائلية الناجحة، فإننا ندرك مسؤوليتنا تجاه الأجيال المقبلة فيما نعمل على زيادة القيمة للمساهمين بأقصى قدر ممكن.

وتأتي الجائزة بالتزامن مع إصدار تقرير الاستدامة الثالث للمجموعة، والذي تم تطويره بشكل ينسجم مع معايير الاستدامة الواردة في المبادرة العالمية لإعداد التقارير.

وقالت فاطمة النابوده، المدير العام للاستدامة في المجموعة: نؤمن بأن فهم احتياجات وتحديات جميع أصحاب المصلحة، من العملاء والموظفين والموردين والمجتمع المحلي والبيئة، يشكل صميم نهج الاستدامة في المجموعة عبر دمجها مع استراتيجية الشركة، حيث يمكننا ذلك من المشاركة في الأنشطة التي تسهم في خلق القيمة.