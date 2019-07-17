تعاون بين مجلس سيدات أعمال عجمان و«الريادة للاستشارات»

المصدر: عجمان - البيان

وقّع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع مؤسسة الريادة للاستشارات والدراسات الإدارية بهدف التعاون المشترك في تنفيذ ورش تدريبية متخصصة تستهدف صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عضوات المجلس وصاحبات رخصة بدايات، وتقديم الدراسات والاستشارات المعنية بأنشطة سيدات الأعمال.

وقع الاتفاقية من جانب مجلس سيدات الأعمال الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس المجلس، ومن جانب مؤسسة الريادة سلطان فايز الشامسي المدير العام للمؤسسة وذلك بمقر غرفة عجمان.

وأكدت د.آمنة خليفة أهمية الاتفاقية للاستفادة من خدمات مؤسسة الريادة، موضحة أن نجاح المشاريع وتنافسيتها من ناحية المنتج وآليات إنتاجه والتسويق وخطط التوسع المستقبلية يعتمد بشكل عام على الدراسات الناجحة من جهات الخبرة والتخصص. وأوضحت أن المجلس حريص على تنويع تعاونه مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أقصى استفادة لمجتمع سيدات الأعمال.