أراضي دبي تعزز التعاون مع المؤسسات الحكومية في رأس الخيمة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إبرام اتفاقيتين مؤخراً مع مركز رأس الخيمة الدولي ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، بخصوص تسجيل الأراضي أو عقارات التملك الحر باسم شركات المنطقة الحرة. وكان الشيخ محمد بن حميد القاسمي، ممثلاً لمركز رأس الخيمة الدولي ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية في التوقيع على الاتفاقيتين بصفته العضو المنتدب للجهتين، بينما كان سلطان بن مجرن، ممثلاً لأراضي دبي بصفته المدير العام.

وبموجب مذكرتي التفاهم، توافق دائرة الأراضي والأملاك على تسجيل الأراضي و/‏ أو عقارات التملك الحر أو أي حق عيني عليها، على أن يتم تقديم الوثائق المناسبة، ودفع رسوم التسجيل للدائرة حسب الإجراءات المتبعة لديها بهذا الشأن من وقت إلى آخر، بما في ذلك تقديم رسالة عدم ممانعة صادرة من طرفي العلاقة، وأن تكون الشركة قائمة ومسجلة أصولاً لدى أي منهما، وأن يكون المساهمون من الأشخاص الطبيعيين، كما يجوز للدائرة تسجيل العقار أو أرض التملك الحر أو أي حق عيني لأشخاص اعتباريين أو مزيج بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وقال سلطان بن مجرن: توقيع المذكرتين مع مؤسستين حكوميتين برأس الخيمة يؤكد التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتوطيد علاقات التعاون مع المؤسسات الحكومية في دبي والإمارات الأخرى.

ويسعدنا في أراضي دبي استقطاب المزيد من الشركاء لتقديم ما نمتلكه من خبرات في كافة مجالات عملنا، بما في ذلك التنظيم والتسجيل العقاري، وسبل تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري على مستوى الدولة.

إن ما أحرزناه من تقدم في المجالات الرئيسية حتى اليوم، يجعل من أراضي دبي الخيار الأمثل للجهات الباحثة عن تبادل الخبرات والارتقاء بالأداء المؤسسي، والاستفادة من أفضل الممارسات القائمة على المعايير المثلى.