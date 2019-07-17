حظر تداول السجائر دون الطوابع الضريبية الحمراء بالأسواق المحلية اعتباراً من 1 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من 1 أغسطس 2019 سيتم حظر بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء» في الأسواق المحلية، وذلك في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير الماضي بموجب قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ.

ويهدف القرار إلى تتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

ودعت الهيئة في بيان صحافي أمس كافة التجار والمستهلكين ومنتجي وموردي السجائر بالدولة للالتزام بالقرار لتفادي التعرض للغرامات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من حالات الغش التجاري للمساهمة في حماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة، والبيئة إلى الأسواق، كما تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي.

ونوهت الهيئة بأنه تم اعتماد نوعين من «الطوابع الضريبية الرقمية» الأول طوابع حمراء يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر) التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما الثاني فيتمثل في طوابع خضراء يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وجود تجاوب وإقبال ملحوظ على إجراء المعاملات المتعلقة بالطوابع الضريبية الرقمية وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر الجمارك المحلية في الدولة حول «أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته».

ويتم تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على عبوات منتجات التبغ بعد تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون من قبل الدوائر الاقتصادية يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

ودعا كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للامتثال للنظام ومتطلباته والتعاون مع الهيئة لتطبيقه بدقة وفاعلية، كما دعا المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق عبر البريد الإلكتروني: tax_consumers@tax.gov.ae.