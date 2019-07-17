ترقية 3 مواطنين لمناصب إدارية عليا في مصرف عجمان

المصدر: عجمان- البيان

أعلن مصرف عجمان ترقية 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين المواطنين. وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «تتوافق استراتيجيتنا بشكل مثالي مع رؤية الدولة، وتهدف إلى بناء فريق قوي من المواهب الإماراتية على أعلى المستويات في مصرف عجمان».

وأضاف: «قمنا بتطوير برامج تدريب وإرشاد مخصصة لتمكين المواهب الإماراتية من خلال توفير الأدوات المناسبة لتحقيق أهدافهم المهنية. وتعد النسبة المئوية العالية للمواطنين في مناصب الإدارة العليا والمناصب الإشرافية في مصرف عجمان مؤشراً واضحاً على تقدمنا في الاتجاه الصحيح».

وفي هذا الإطار، تم تعيين عمر النعيمي في منصب مساعد نائب الرئيس- رئيس الشؤون الإدارية في مصرف عجمان، بينما تم تعيين هاجر المازم نائب الرئيس- رئيس إدارة تقنية المعلومات، وتم تعيين صقر الزعابي في منصب نائب الرئيس- رئيس شبكة الفروع. ويؤكد مصرف عجمان على تطبيق سياسات التوطين على كافة المستويات التشغيلية من خلال وضع مبادئ توجيهية وحصص وحوافز محددة المعالم، تفوق في مجموعها النقاط المستهدفة منذ عام 2017.