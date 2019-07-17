«أوتوميشن إيني وير» الأمريكية تفتح مكتبها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي ــ وائل اللبابيدي

توقّع ميلان شيث، النائب التنفيذي للرئيس لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أوتوميشن إيني وير» المتخصصة في مجال الأتمتة الروبوتية للعمليات نمو سوق عمليات الأتمتة في الإمارات أو ما بات يعرف بـ«العمالة الرقمية» خلال العام المقبل، وذلك في ظل عمليات التحول الرقمي المتسارعة والخطط الخاصة بـ«دبي الذكية»، بالإضافة إلى استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى جعل الإمارات الأولى في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية.

وتجري الشركة مباحثات مع عدة جهات حكومية وأكاديمية في الدولة منها «دبي الذكية» لمناقشة افتتاح مختبرات للبحوث والتطوير تابعة للشركة في الدولة أو المشاركة في مختبرات البحوث القائمة، ومن المتوقع إطلاق أولى تلك المبادرات قبل نهاية العام خلال جيتكس 2019«.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي في دبي أمس لمناقشة خطط توسع الشركة الأمريكية ومقرها سان خوسيه في الإمارات والإعلان عن إطلاق الشركة مكتبها الإقليمي في دبي وذلك لمواكبة عمليات التحول الرقمي المتسارعة للشركات في الإمارات والمنطقة، متوقعاً أن يصل عدد موظفي الشركة في الشرق الأوسط وحده إلى 100 بحلول يونيو 2020.

وأضاف: تعد هذه المنطقة واحدة من المناطق الأسرع نمواً لعملياتنا على مستوى العالم، وإننا سعداء بهذا الاستثمار الجديد في الكوادر البشرية والمقر والشراكات بالمنطقة، والذي سيعزز حضورنا بها.وأضاف: خلال العام المقبل، سنعمل على الاستثمار في تحفيز حلول محلية بما يلبي احتياجات عملائنا.

السوق العالمي

وتتوقع »جارتنر« أن يصل حجم السوق العالمي للأتمتة إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2022، ونمو عمليات توظيف برمجيات أتمتة العمليات في كبرى الشركات في العالم من أقل من 10% اليوم إلى أكثر من 40% بنهاية 2020. وأشار شيث إلى أن الشركة التي توظف عمالة رقمية في 35 دولة تستهدف 5 قطاعات رئيسية هي القطاع المصرفي والمالي والتأمين والقطاع الحكومي والتجزئة إضافة إلى قطاع النفط والغاز.

وأضاف: نخطط لعرض حوالي 12 ألف حالة أتمتة قامت الشركة بتنفيذها مع شركات ومؤسسات أجنبية في هذه القطاعات من خلال منصة ذكية. ونجري حالياً مباحثات مع عدة جهات حكومية وأكاديمية بالدولة منها »دبي الذكية« لمناقشة افتتاح مختبرات للبحوث والتطوير تابعة للشركة في الدولة أو المشاركة في مختبرات البحوث القائمة ونتوقع إطلاق أولى تلك المبادرات قبل نهاية العام».

وأضاف أن العديد من البنوك العالمية اليوم توظف الـ«بوت» أو برمجيات الأتمتة في العديد من عملياتها، لافتاً إلى أن العديد من البنوك الرائدة في الدولة تدرس اليوم فرص ومزايا أتمتة العديد من عملياتها. وقال: «نتوقع أن تصبح دبي مركزاً إقليمياً رائداً في عمليات الأتمتة مستفيدة من قوتها كمركز مالي عالمي رائد عالمياً».

ولفت إلى أن الشركة تنوي توظيف 3 ملايين «بوت»- برنامج الأتمتة الروبوتية بحلول 2020، ما يجعلها الشركة الأكبر لـ«العمالة الروبوتية» في العالم.

واستبعد أن شيث أن تستبدل التقنية الجديدة عمالة الغد. وقال: وجدت دراسة قامت بها «أوتوميشن إيني وير» أن 72% من الموظفين في العالم ينظرون إلى برمجيات الأتمتة كمساعد رقمي يمكنهم التعامل معه وليس كتقنية ستقوم باستبدالهم. ويتوقع أن تُحدث تقنيات أتمتة العمليات 133 مليون وظيفة جديدة في العالم تتطلب درجة عالية من مهارات التفكير التقني والمعرفي.