بدء تسجيل ونقل ملكية أراضي مشروع براري عين الفايضة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

وقعت شركة براري عين الفايضة للتطوير أمس اتفاقية مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات ببلدية مدينة العين بشأن توثيق عقود ونقل ملكيات أراضي مشروع براري عين الفايضة العقاري وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بحضور ممثلي بلدية مدينة العين وعدد من الجهات التي شهدت الحفل الذي أقيم في فندق روتانا في مدينة العين. كما تم إبرام اتفاق فتح حساب الضمان البنكي الخاص بمشروع براري عين الفايضة لدى بنك الفجيرة الوطني.

وشهد حفل التوقيع كل من خليفة خوري رئيس مجلس إدارة شركة براري عين الفايضة للتطوير، والدكتور علي صالح الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات ببلدية العين، وبالاجي كريشنامورتي مسؤول العمليات الرئيسي في بنك الفجيرة الوطني، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وبموجب الاتفاقية تبدأ بلدية مدينة العين بتوثيق عقود أراضي مشروع براري عين الفايضة وتسجيلها سواء للبيع أو الشراء، وتسليم المشترين صكوك الملكيات الخاصة بالأراضي التي اشتروها من شركة براري عين الفايضة.

صكوك التملك

وقال خليفة خوري: «إن تحويل ملكيات الأراضي وتسليم صكوك الشراء والتملك للمواطنين الذين اشتروا قطع الأراضي في المشروع سيتيح لهم القيام بكافة التصرفات على الأرض من رهن وتمويل أو بيع، بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، ومن ثم تسجيلها لدى القسم المختص بدائرة تسجيل الأراضي في بلدية مدينة العين».

وأضاف: «كما سيتيح لهم هذا الأمر خلال الأشهر القليلة القادمة مع الانتهاء من عملية تمهيد وتطوير البنية التحتية في المشروع البدء في الخطوات الاولية بتطوير وبناء الفلل السكنية الخاصة بهم» موضحا حرص الشركة على التعاون مع بلدية العين في ما يتعلق بتنفيذ المشروع، من خلال البدء بالخطوات الأولية في تسليم المشترين لصكوك شراء الأرض «التسجيل الأولي» من بلدية مدينة العين التي تعتبر الجهة الرسمية التي تتولى هذا الأمر بحسب قانون التنظيم العقاري.

تنظيم التعامل

وأكدت كاميليا علقم مديرة المشروع أن هذه الخطوة ستنظم طبيعة التعامل بين الشركة والمواطنين الراغبين بتملك أراضي مشروع براري عين الفايضة، ويتيح لهم رهن وبيع وشراء أراضي المشروع بالشكل الذي يناسبهم ويتناسب مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

ووقعت شركة براري عين الفايضة مؤخراً عقد مساطحة مع شركة القدرة القابضة، وذلك لتنفيذ أعمال تطوير وتهيئة البنية التحتية في مشروع براري عين الفايضة الواقع في مدينة العين، حيث تتولى شركة براري عين الفايضة تطوير وتهيئة أرض المشروع وتولي تسويق الأراضي التي يضمها المشروع.