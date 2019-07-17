جمارك دبي: تلبية متطلبات المتعاملين تتصدر أولوياتنا

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي حفلها الشهري الرابع، بحضور عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وعدد من مدراء الإدارات والمراكز الجمركية، إلى جانب ممثلين للعملاء من الشركات التجارية وذلك في إطار مبادرة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بتنظيم حفل شهري لتكريم عملاء الدائرة المتميزين.

تم عرض فيلم حول جهود جمارك دبي لتعزيز سعادة العملاء عبر تقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات الجمركية الذكية لهم .

وأكد المدير العام لجمارك دبي أن الدائرة تضع متطلبات المتعاملين في مقدمة أولوياتها حرصاً منها على إسعادهم، وتوفير خدمات جمركية ذكية تلبي لغة العصر لتوفير الوقت والجهد عليهم، بما ينعكس إيجاباً على إيرادات تجارتهم .

وأشار إلى أنه تم الإعلان مؤخراً عن تطوير جمارك دبي نظامها الذكي الجديد للإحصاء الالكتروني ضمن جهودها الشاملة لتطوير خدماتها وأنظمتها ليواكب التقدم التكنولوجي والمعلوماتي السريع للدولة، حيث سيوفر النظام الجديد احصائيات التجارة الخارجية للتجار والمستثمرين ومتخذي القرار على المستوى الحكومي وفي القطاع الخاص بشكل فوري.

وأكد مدير عام جمارك دبي أن استراتيجيات التحفيز التي تنتهجها حكومة الإمارات تصب بشكل مباشر في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ريادة الدولة، وكان آخرها إعلان وزارة الاقتصاد عن إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسماً، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، مشيراً إلى أن هذه الاجراءات المحفزة تخفض الكلفة على ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية وتزز استدامة نمو الاقتصاد.