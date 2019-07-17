مواطنتان تنضمان إلى مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين

المصدر: دبي- البيان

شهد اجتماع الجمعية العمومية السنوي لجمعية المدققين الداخليين في الإمارات انتخاب الدكتورة حنان المرزوقي، مدير إدارة الحوكمة والامتثال في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودانة اليزيدي مدير إدارة التدقيق الداخلي في دائرة التعليم والمعرفة بإمارة أبوظبي لعضوية مجلس إدارة الجمعية.

وقال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العمومية، إن معايير التدقيق في الدولة قد ارتقت إلى مستويات عالمية بفضل الجهود المتواصلة للجمعية غير الربحية، التي تأسست في 1995 على غرار الهيئة الأم المتمثلة في المعهد العالمي للمدققين الداخليين، الذي يضم 200 ألف عضو من أكثر من 190 دولة ومنظمة.

وتمثل الإمارات نحو 45% من العدد الإجمالي للمدققين الداخليين العاملين في المنطقة، والذين يقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي، 22% منهم هم من مواطني الإمارات.

ويرأس عبد القادر عبيد علي مجلس إدارة الجمعية الذي يضم خالد الحليان، نائباً للرئيس، ود. حنان المرزوقي، أمين الصندوق، ودانة اليزيدي، أمين السر، إضافة إلى عضوية علي المويجعي، وعائشة بن لوتاه، وأيوب المرزوقي، ومحمد الحارثي، ونعيمة المنهالي.