مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، ملياراً و15 مليون درهم، وتم تسجيل 144 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 106 ملايين درهم و114 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 155 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين في منطقة نخلة جميرا ومبايعة بـ 7 ملايين بمنطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة الخليج التجاري كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 44.3 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 9 ملايين والثالثة ند الشبا الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 10 ملايين.

وسجلت الرهونات 754 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 740 مليون درهم و16 رهن فلل وشقق بقيمة 14 مليون درهم أهمها بمنطقة بور سعيد بقيمة 624 مليون درهم ورهن بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 46 مليون درهم.