نافذة الأعمال

يشارك أكثر من 200 مستثمر، و1200 موفد في الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران إلى جانب نخبة من المسؤولين الحكوميين، ومنظمات الطيران، وشركات التمويل والتأمين، وأصحاب الأصول العاملة في القطاع، ومشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وتنظم الهيئة العامة للطيران المدني القمة العالمية خلال الفترة بين 27-29 يناير المقبل في دبي تحت عنوان «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار». وباب التسجيل في القمة مفتوح عبر الموقع الإلكتروني www.gias.ae. وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن أهم صنّاع القرار وروّاد القطاع وخبراء الطيران المشاركين في الجلسات الحوارية وورش العمل. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مشاريع وفرص استثمارية هامة في قطاع الطيران المدني الدولي خلال الفعالية.

أطلق بنك المشرق خدمة تحويل الأموال عبر بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، حيث سيتمكن عملاء البنك من استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم في إجراء الحوالات الفورية إلى جميع البنوك في الهند وباكستان دون تحمل أي رسوم، وبدون رسوم على السلفة النقدية.

وتتميز الخدمة الجديدة بسهولة الاستخدام وهي متاحة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الموبايل الخاص بالبنك «تطبيق سناب»، حيث يمكن الآن إرسال الأموال بنقرة زر في أي وقت. وكان المشرق أطلق خدمة التحويل السريع في 2017، حيث ساهمت منذ طرحها في زيادة معاملات الحوالات المالية من قبل عملاء البنك بنسبة 73%.

وقع بنك «ستاندرد تشارترد» اتفاقية شراكة مع شركة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة»، بهدف تقديم خدمة جديدة لعملائه من أصحاب حسابات الشركات ستمكنهم من إيداع النقود في حساباتهم المصرفية بكل سهولة من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والبالغ عددها 150 فرعاً.

سيقدم البنك لعملائه في الإمارات نقاط اتصال جديدة متعددة لإيداع الأموال تتمثل في فروع الشركة. وستكون خدمة الإيداع النقدي الجديدة متوفرة على مدار الأسبوع- خلال وبعد ساعات العمل الرسمية للبنك. وتتيح الخدمة لعملاء البنك من الشركات فرصة إيداع الأموال في أقرب فرع من فروع «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» خلال وقت قليل وبشكل شبه فوري عبر حلول الحسابات الافتراضية من البنك التي توفر للعميل فرصة التحقق من هويات الأشخاص عبر آليات تكنولوجية آمنة.

أطلقت شركة المشروعات التجارية – هوندا عرضها الترويجي «صيف ولا في الأحلام» والتي تتيح للعملاء توفير ما يصل إلى 12.000 درهم عند شراء سيارة جديدة.

وتستمر الحملة حتى نهاية سبتمبر، وتتيح لمشتري السيارات الجديدة توفير مبالغ كبيرة عند شراء سيارات هوندا «بايلوت إي إكس إل» أو «أوديسي إي إكس إل» أو «أكورد 2 إل تيربو سبورت» أو «سيفيك إس».

كما تقدم سيارة «اتش آر في» الجديدة تماماً عرضاً يتضمن التأمين المجاني. وتقدم الفطيم هوندا ضمانة لمدة 5 سنوات لمسافة غير محدودة إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق لكافة سياراتها الجديدة. كما يمكن للعملاء استبدال سياراتهم القديمة من أي طراز أو موديل بسيارة هوندا جديدة.