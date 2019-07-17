الدولار يستحوذ على 83.2 % من عملة تقويم قروض البنوك الوطنية بالعملات الأجنبية

المصدر: أبوظبي ــ وام

استحوذ الدولار الأمريكي على 83.2% من عملة التقويم للقروض التي قدمتها البنوك الإماراتية بالعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام 2019 وذلك بحسب أرقام مصرف الإمارات المركزي.

وجاء اليورو بالمرتبة الثانية في قائمة عملة التقويم لقروض البنوك الوطنية بالعملة الأجنبية وبنسبة وصلت إلى 9.5% في حين وصلت النسبة للجنيه الاسترليني 2.1% ونحو 1.3% للين الياباني، أما على مستوى العملة السعودية (الريال) 1.2% والدينار البحريني 0.3% و0.2% اليوان الصيني ونفس النسبة للدينار الكويتي ونحو 0.1% للفرنك السويسري فيما سجلت نسبة 1.7% لبقية العملات الأجنبية.

وكانت الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية زادت على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في نهاية الربع الأول من عام 2019. وتُقسَّم فئات الأصول إلى الأوراق المالية بقيمة مستحقة تبلغ ما يساوي 182.6 مليار درهم، والأصول المستحقة من بنوك أخرى بقيمة تساوي 130.5 مليار درهم وقروضاً بقيمة مستحقة 117.1 مليار درهم، حيث ارتفعت الفئات الثلاث على أساس ربع سنوي بنسب 2.22% و8.1% و0.3% على التوالي، وبنسب 31.6% و7% و10.9% على أساس سنوي.