«جي إف إتش» تشتري محفظة للمكاتب الفنية بالولايات المتحدة

أعلنت أمس شركة جي إف إتش كابيتال التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، الاستحواذ على محفظة للمكاتب الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار معاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار. مع استكمال هذه المعاملة، يصل إجمالي حجم المعاملات العقارية المنفذة من قبل مجموعة جي إف إتش المالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية ما تتجاوز قيمته مليار دولار.

وتم شراء المحفظة من خلال شراكة مع «جلوبال ميتوال» التي تعتبر واحدة من مدراء الأصول العقارية الأسرع نمواً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وتقوم حالياً بتشغيل وإدارة أصول تتجاوز قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني.

وقامت مجموعة جي إف إتش المالية بجانب مستثمريها بالاستحواذ على ما نسبته 95% تقريباً من المحفظة، فيما ستقوم «جلوبال ميوتوال» وشركاتها الزميلة، بالاستحواذ على النسبة المتبقية البالغة 5% تقريباً.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: تتمتع محفظة المكاتب الفنية بوضع جيد يؤهلها لتحقيق تدفقات نقدية قوية ومستقرة من خلال مجموعة من كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية. وأضاف: نواصل إيجاد أصول في الأسواق السريعة النمو، مع مستأجرين من قطاعات مقاومة لفترات الركود. دبي- البيان