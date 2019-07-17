«أملاك للتمويل» تحرز تقدماً في المفاوضات بشأن إعادة الهيكلة

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة «أملاك للتمويل»، إنها أحرزت تقدماً ملحوظاً في الحصول على موافقات الممولين بشأن الشروط الجديدة الخاصة بإعادة هيكلة ديونها، فيما توقعت الانتهاء منها وتوقيع اتفاقية جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت في بيان لها، أمس، نشر على موقع سوق دبي المالي، رداً على الأخبار المتداولة عن قربها من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون للمرة الثانية بقيمة 4.4 مليارات درهم والمستحقة في الأصل في عام 2026، أنه سبق وتم الإعلان عن استئناف التفاوض مع ممولي الشركة بشأن شروط إعادة الهيكلة للسماح بالمزيد من المرونة والتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها، بما يحقق نمواً في ميزانيتها العمومية وزيادة حقوق المساهمين.

كانت «أملاك» أعلنت في يناير الماضي بدء إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق في 2016.