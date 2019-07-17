عائد بيع «سبينس مصر» إلى بنك دبي التجاري ضمن تسوية مديونية «أبراج»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أنه حصل على عائد بيع شركة «سبينس مصر» كجزء من تسوية مديونية شركة أبراج القابضة للبنك وقيمتها 166.25 مليون دولار.

وذكر البنك، في بيان توضيحي له، أمس، على سوق دبي المالي، أنه منح تسهيلات ائتمانية لشركة أبراج القابضة بضمانات متعددة منها رهن من الدرجة الأولى على أسهم شركة «سبينس مصر».

وقال، إنه في نطاق تفعيل حقوقه بعقد الرهن، جرى تعيين مصفى لشركة «سبينس» في جزر الكايمن، وتوصل المصفى إلى بيعها إلى صندوق استثماري مملوك لشركة «انفستيك»، وجرى تحويل عائدات البيع إلى البنك لتسوية جزء من المديونية.

وأكد البنك تصحيحاً لما ورد في الأخبار المنشورة في بعض وسائل الإعلام، أنه لم يمتلك شركة «سبينس» خلال عملية البيع.‎

ولم يعلن البنك عائد بيع الشركة والتي قالت مؤسسات بحثية في وقت سابق أنها قد تصل إلى 115 مليون دولار.