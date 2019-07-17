توقعات بإتمام صفقة الاستحواذ على «دينيزبنك» خلال يوليو

المصدر: دبي - سيد صالح

أعرب هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لبنك «سبيربنك» الروسي عن أمله بإتمام صفقة استحواذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على بنك «دينيزبنك» التركي، بحلول نهاية الشهر الجاري. ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية تصريحات عن جريف أدلى بها أمس في «مينيسك»، عاصمة روسيا البيضاء، وقال فيها: «يتعين إتمام الصفقة قبل نهاية الشهر الجاري، فكل الأمور المتعلقة بالصفقة منتهية».

وكان بنك «الإمارات دبي الوطني»، قد أبرم صفقة مع «سبيربنك» في مايو 2018، واستحوذ بموجبها على حصة البنك الروسي في «دينيزبنك» بالكامل، مقابل 15.48 مليار ليرة تركية «2.68 مليار دولار»، بخصم نحو 20 بالمئة عن سعر اتفق عليه سابقاً.