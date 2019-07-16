دبي الأولى عربياً في احتضان رائدات الأعمال 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تقدمت دبي 8 درجات في تقرير «أفضل مدن العالم لرائدات الأعمال 2019»، الذي تصدره سنوياً شركة «dell» لتحتل المركز 37 عالمياً والمركز الأول عربياً، متفوقة على مدن عالمية من ضمنها بكين، وارسو، سيئول، كوالا لامبور، شنغهاي، وجاكرتا.

وفي مؤشر المواهب جاءت دبي ضمن المدن العشر الأوائل محتلة المركز 10 جنباً إلى جنب مع مدن عريقة مثل بوسطن وطوكيو ولوس أنجلوس وامستردام ولندن، كما حلت في المركز 4 في مؤشر الثقافة الفرعي بعد كل من ميامي واوستن وسان فرانسيسكو متفوقة على واشنطن وبلفاست ولوس أنجلوس ولندن وباريس وهيوستن. وجاءت في المركز 8 في مؤشر التكنولوجيا متقدمة من المركز 20 في 2018.

وأبرز التقرير مواطن التحسن في عدد من السياسات الخاصة بالمرأة وتفوقها في تعيين النساء في مراكز قيادية ومنها وجود مبادرات بيانات مفتوحة ووجود سياسة إجازة أمومة مدفوعة، وسياسة الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي.

وتصدر المؤشر سان فرانسيسكو ثم نيويورك ولندن وبوسطن ولوس أنجلوس، وجاءت كل من جاكرتا ودلهي في ذيل القائمة التي ضمت 50 مدينة والتي خلت من أي مدينة عربية أخرى.

ووفق التقرير فإن التصنيف جاء بناء على قدرة المدن العالمية على جذب ودعم القدرات العالية المحتملة لرائدات الأعمال، كما تم اختيار المدن الـ 50 على أساس شهرتها كوجهة ناشئة أو راسخة للابتكار وريادة الأعمال، علاوة على أن المدن المدرجة في التصنيف هي مراكز ريادة أعمال تجارية مزدهرة.

وارسو، سيئول بكين دبي dell