"يوتيكو" تخطط لشراء 88% في "هايفلاكس" السنغافورية

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم شركة «يوتيكو» للخدمات الخاصة في الإمارات شراء حصة تبلغ نسبتها 88% في شركة «هايفلاكس» السنغافورية المتعثرة، والمتخصصة في خدمات معالجة المياه، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ».

وقالت الشركة في بيان أصدرته، إن الصفقة تقدر قيمتها المحتملة بنحو 535 مليون دولار سنغافوري «394 مليون دولار أمريكي»، وتتضمن الصفقة التزاماً من جانب «يوتيكو» تجاه «هايفلاكس» بقيمة 400 مليون دولار سنغافوري لضمان استمرارية الشركة السنغافورية وبقائها شركة مستقلة مُدرَجَة في البورصة وقادرة على مزاولة نشاطها التجاري.

وأضافت «يوتيكو» في بيانها، أن الصفقة مرهونة باستصدار الموافقة اللازمة من جانب الجهات التنظيمية المعنية، وأفادت بأن كلا الطرفين يأملان في إبرام اتفاق نهائي بشأن الصفقة قبل تاريخ الــ 2 من أغسطس المقبل.

يُذكر أن «هايفلاكس» المثقلة بالديون خاضت مفاوضات مع عدة مستثمرين لمساعدتها في ضمان بقائها وإعادة تنظيم أعمالها في ظل نقص في مصادر التمويل المتاحة لديها.