حظر بيع السجائر بدون الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء بالأسواق المحلية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من 1 أغسطس 2019 سيتم حظر بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية الحمراء" في الأسواق المحلية، وذلك في إطار البرنامج الزمني الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير الماضي بموجب قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ، والذي يهدف لتتبع عبوات السجائر إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة ومكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم كافة التجار والمستهلكين ومنتجي وموردي السجائر بالدولة للالتزام بالقرار لتفادي التعرض للغرامات التي نص عليها قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من حالات الغش التجاري للمساهمة في حماية المستهلكين من تسرب منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات تضر بالصحة، والبيئة إلى الأسواق، كما تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي.

ونوهت الهيئة بأنه تم اعتماد نوعين من "الطوابع الضريبية الرقمية" يتمثل الأول في الطوابع الحمراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته (بما فيها السجائر) التي يسمح بتداولها في كافة الأسواق المحلية في دولة الإمارات وكذلك للقادمين إلى داخل الدولة عبر الأسواق الحرة، أما النوع الثاني فيتمثل في الطوابع الخضراء التي يتم تثبيتها على عبوات التبغ ومنتجاته التي يسمح ببيعها في الأسواق الحرة للمغادرين إلى خارج الدولة.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وجود تجاوب وإقبال ملحوظ على إجراء المعاملات المتعلقة بالطوابع الضريبية الرقمية وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، مشيراً سعادته إلى أن الهيئة حرصت على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية ودوائر الجمارك المحلية في الدولة حول "أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته".

وقال: " جاءت هذه الدورات التدريبية في إطار الاستعداد لتنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بحظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر غير المُعرَّفة بالطوابع الضريبية الرقمية في الأسواق المحلية اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وتكتسب هذه الدورات أهمية كبيرة لمساهمتها في نجاح تطبيق النظام الجديد الذي يسهل عمليات التفتيش، ويعزز آليات الرقابة على الأسواق في هذا المجال لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة".

ويتم تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على عبوات منتجات التبغ بعد تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون من قبل الدوائر الاقتصادية يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وقام ممثلو الهيئة خلال الدورات التدريبية بتقديم شرح مفصل للنظام وكيفية عمله وأدوات التحقق من وجود العلامات المميزة المعتمدة بهدف زيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي لدى العاملين بقطاع التفتيش والرقابة على الأسواق، كما تم استعراض مراحل تطبيق النظام والمنتجات المشمولة بالتطبيق في كل مرحلة، وتوضيح التشريعات والقرارات المتعلقة بالنظام ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ" الذي حدد آلية وضع العلامات المميزة لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بتثبيت العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة الانتاج بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات وذلك بالطريقة وفي المكان الذي حددته الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

ودعا سعادته كافة الخاضعين للضريبة الانتقائية من الشركات العاملة في قطاع تصنيع وتوريد التبغ ومنتجاته للامتثال للنظام ومتطلباته والتعاون مع الهيئة لتطبيقه بدقة وفاعلية، مؤكداً أن القرار يدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات موحدة لضمان حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة وتوفير أعلى مستويات الشفافية بالإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة كما دعا سعادته المستهلكين للإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق عبر البريد الإلكتروني: tax_consumers@tax.gov.ae .

للهيئة: www.tax.gov.ae.