«موديز» تمنح «Baa3» لشهادات «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية»

المصدر: دبي ـ البيان

منحت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» التصنيف الائتماني «Baa3» للجدارة الائتمانية على المدى البعيد لبرنامج إصدار شهادات الائتمان الخاص بشركة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصدرت الوكالة أمس تقريراً لتصنيف البرنامج، وأفادت في تقريرها بأن عملية إصدار البرنامج تعد إيجابية، ذلك أن عائدات إصدار الشهادات المستقبلية ضمن البرنامج سَتُستَخدَم في حيازة عقارات استثمارية وإنماء محفظة أسهم شركة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» المُدرَجَة، في ضوء توقعات «موديز» للجدارة الائتمانية للبرنامج. وأفاد تقرير «موديز» أن «Baa3» هو نفسه التصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية لشركة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» على المدى البعيد.