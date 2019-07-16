«أبراج» تبيع «سبينيس مصر» وتمنح شركة بريطانية إدارة صندوقين

المصدر: دبي - سيد صالح

اشترى صندوق «إنفستيك أسيت مانجمنت» الجنوب أفريقي للاستثمار في إدارة الأصول، سلسلة متاجر التجزئة الشهيرة «سبينيس مصر» من مجموعة «أبراج» في دبي. وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، تأتي هذه الصفقة التي لم يُفصَح بعد عن قيمتها تتويجاً لمباحثات بدأت منذ مارس الماضي، وتعد أول استثمار لصندوق «إنفستيك» في مصر.

وكانت «أبراج» قد استحوذت على «سبينيس مصر» في عام 2014، إلا أنها اضطرت إلى إشهار إفلاسها العام الماضي بعد انهيارها.

وفي صفقة ثانية فازت شركة «أكتيس» البريطانية المتخصصة في الاستثمار بالأسواق الناشئة بحق إدارة صندوقين تابعين لمجموعة «أبراج»، وفقاً لما نشرته أمس «بلومبرغ»، نقلاً عن بيان أصدرته الشركة.

وذكرت الوكالة أن الصندوقين هما «أبراج برايفيت إكويتي فاند 4»، وهو صندوق عالمي للاستحواذ؛ و«أبراج أفريكا فاند 3»، للاستثمار في منطقة الصحراء الكبرى بأفريقيا. وأضافت «بلومبرغ» أن الصفقة التي فازت بها «أكتيس» تشمل 14 شركة تمثل المحافظ الاستثمارية للصندوقين.

كانت شركة أبراج، التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو 2018، أكبر صندوق استحواذات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهارت العام الماضي في أعقاب خلاف مع مستثمرين بخصوص استخدام أموال صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار.

وتأتي صفقة أكتيس بعد إتمام صفقتين أخريين لأبراج، وهما نقل إدارة صندوق الرعاية الصحية البالغة قيمته مليار دولار إلى «تي بي جي» الأمريكية للاستثمار المباشر، وبيع صندوق أمريكا اللاتينية إلى كولوني كابيتال.

وانسحبت «إن بي كيه» كابيتال بارتنرز، المملوكة لأكبر بنك في الكويت، من محادثات بلغت مرحلة متقدمة لشراء صندوق ائتمان عالمي كانت أبراج تديره سابقاً، بحسب ما أوردته رويترز الشهر الماضي.

ووجه ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية اتهامات جنائية لمسؤولين كبار في أبراج، تتضمن المشاركة في مخطط دولي ضخم للاحتيال على المستثمرين.