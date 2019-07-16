مستثمر مقيم في الإمارات يشتري 12.8 % من «ماريدايف» المصرية

المصدر: دبي ـ البيان

وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف» المصرية على عرض تقدم به نجاد زيني، المستثمر المقيم في الإمارات، لشراء حصة تبلغ نسبتها 12,8% من الشركة.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن بيان صادر من الشركة، تبلغ قيمة الصفقة 37 مليون دولار. ويخضع إتمام الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية.

ويشغل زيني حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «فالانتاين ماريتايم»، التي تمتلك «ماريدايف» حصة 75% فيها، بينما يمتلك هو الحصة الباقية.

وتعتزم «ماريدايف» استخدام عائدات الصفقة في زيادة قيمة أسهم رأسمال «فالانتاين ماريتايم». وستمنح هذه الصفقة «ماريدايف» ملكية «فالانتاين ماريتايم» بصورة تامة.