شراكة بين أراضي دبي والإمارات للمزادات لتنظيم وإدارة المزادات العقارية

المصدر: دبي- البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك بدبي اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات للمزادات، لتنظيم وإدارة المزادات العقارية الاختيارية الخاصة بإجراءات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك للأفراد والمؤسسات.

وقع الاتفاقية في مقر دائرة الأراضي والأملاك سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وعبدالله المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، بحضور ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ونصت الاتفاقية على عقد شراكة استراتيجية لتطوير القطاع العقاري في دبي، وتعزيز تنافسيته من خلال تولي شركة الإمارات للمزادات، التي تمتلك سجلاً حافلاً ومتميزاً في تنظيم وإدارة المزادات العقارية القضائية على مستوى الدولة، مسؤولية تنظيم وإدارة كافة المزادات العقارية الاختيارية سواء الخاصة بإجراءات واختصاصات دائرة الأراضي والأملاك بدبي ولكافة الأفراد والشركات والبنوك والمطورين العقاريين، وذلك من خلال المزادات العلنية الإلكترونية أو من خلال البيع في القاعات.

ويجري ذلك وفق إجراءات وخطوات عالمية معتمدة تتميز بها الإمارات للمزادات من خلال خبرتها الواسعة في أعمال المزادات العقارية في الشرق الأوسط. وبموجب الشراكة، ستتيح الإمارات للمزادات الفرصة للمعنيين من الشركات والأفراد بعرض عقارات في المزادات لديها، مما يشير إلى نقلة نوعية في تنظيم المزادات العقارية بدبي

شهادة غينيس

وخلال حفل توقيع الاتفاقية، أهدت الإمارات للمزادات دائرة الأراضي لوحة شهادة غينيس للأرقام القياسية حصلت عليها الشركة لأغلى عقار تم بيعه بمزاد إلكتروني بقيمة 385 مليون درهم في أكتوبر 2016. وتنظم الإمارات للمزادات أكثر من 200 مزاد علني وإلكتروني في العام بمعدل 3 مزادات أسبوعياً.