مكتب دبي للتنافسية يبحث التعاون مع ميرسر في تعزيز جودة الحياة

المصدر: دبي - البيان

استقبل مكتب دبي للتنافسية، في اقتصادية دبي ممثلي شركة ميرسر العالمية، لبحث مجالات الشراكة بين الطرفين بعد إطلاق الشركة تقرير تكلفة المعيشة 2019 مؤخراً. وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطط مكتب دبي للتنافسية لتعزيز العلاقات مع شركات البحوث العالمية والدراسات التنافسية والاقتصادية، والاطلاع على أبرز المستجدات التي تخدم مساعي المكتب في تحفيز المناخ التنافسي، وبما يعزز نموها المستدام وتوطيد مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.

وتقوم شركة ميرسر بدراسة جاذبية المدن من وجهة نظر المستثمر من حيث إتاحة المواهب ومناخ الأعمال وظروف المعيشة، بالإضافة إلى مدى استدامة المواهب ومواكبتها للتكنولوجيا الحديثة، وبذلك تستطيع الشركة من هذا الجانب أن تقدم الدعم للشركات حول اختيار أفضل المدن لتأسيس استثمار جديد، إلى جانب تقديم الدعم للحكومات لطرح سياسات من شأنها تحسين مناخ الأعمال وزيادة جاذبية المدينة.

واستقبل هاني الهاملي مدير مكتب دبي التنافسية، وفد الشركة، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون، وتم استعراض أبرز التقارير حول مناخ الأعمال، وإتاحة المواهب، وتقرير جودة حياة الوافدين الذي احتلت دبي فيه المركز الأول عربياً.

ودعا مكتب دبي للتنافسية ميرسر لدراسة مؤشرات سوق العمل والمواهب المتاحة وتكلفة وجودة المعيشة بشكل مفصل للوصول لمقترحات وتوصيات تجعل دبي أكثر جاذبية للوافدين مع رفع مستوى المعيشة لقاطنيها في حدود التكلفة المقبولة، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يونيو.