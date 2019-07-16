«إبيكورب»: الإمارات بحاجة لاستثمار 16.2 ملياراً لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط

المصدر: دبي- البيان

قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الخمس المقبلة بحاجة إلى ضخّ استثمارات بقيمة 209 مليارات دولار في قطاع توليد الكهرباء، وذلك وفقاً لتقريرها الأحدث بعنوان «التوقعات السنوية لاستثمارات الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، والذي يقدم تقديرات لكلّ من الاستثمارات المقررة والمخطط لها خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023.

وتحتاج الإمارات إلى استثمار ما لا يقل عن 16.2 مليار دولار لتلبية قدرات توليد الطاقة الكهربائية الإضافية اللازمة المتوقعة على المدى المتوسط والبالغة 8 جيجاواط. وتسعى الإمارات بقوة إلى تنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج توليد الطاقة الكهربائية لديها. وبحسب تقديرات إبيكورب، تقوم الإمارات حالياً ببناء محطات توليد طاقة كهربائية لإضافة قدرات تصل إلى 14 جيجاواط.

ووفقاً لتقديرات إبيكورب، قد يصل حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة عموماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2019 و2023 إلى تريليون دولار. ويشير التقرير إلى أن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات وبنسبة 36٪، وذلك نتيجة تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية والزخم المتزايد في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت الدكتورة ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين في إبيكورب: لاحظنا أن نسبة كبيرة من متطلبات التمويل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون من نصيب قطاع توليد الطاقة الكهربائية، والذي تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على حصة كبيرة منه تبلغ نحو 34٪.

ومن المتوقع أيضاً أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية بمعدل 4٪ سنوياً بين عامي 2019 و2023، أي ما يعادل 88 جيجاواط بحلول عام 2023، لتلبية ارتفاع حجم الاستهلاك والطلب المتنامي خلال هذه الفترة.

طاقة متجددة

تتوقع إبيكورب استثمار 350 مليار دولار في مجال توليد الكهرباء بالمنطقة في السنوات الخمس المقبلة، وتستأثر مشاريع الطاقة المتجددة بـ 34٪ من هذه الاستثمارات، أو 12٪ من إجمالي استثمارات الطاقة. واكتسبت مشاريع الطاقة المتجددة في العالم العربي زخماً هائلاً في السنوات القليلة الماضية.