غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع سنغافورة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بحث محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، مع لو بيت شين، القنصل العام لجمهورية سنغافورة بدبي، مستقبل العلاقات التجارية بين الجانبين، بالإضافة لمناقشة القضايا الاقتصادية التي تساهم في زيادة مستوى التعاون الاستثماري بين رأس الخيمة وسنغافورة.

حضر الاجتماع يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، عضو مجلس إدارة الغرفة وعارفة الفلاحي وعائشة القطامي، عضوتا مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حسن السبب مدير عام الغرفة.

وأكد محمد النعيمي، أن الإمارة تسعى إلى تحويل علاقات التعاون الاقتصادي مع سنغافورة إلى شراكة اقتصادية يساهم فيها الطرفان بدور أكبر في التنمية حيث تتوفر الخبرات والمقومات لدى الجانبين في قطاعات مختلفة وخاصة في التنمية السياحية والرعاية الصحية والإنشاءات وفي الصناعات المتقدمة بصورة خاصة، كما أن رأس الخيمة تركز على تطوير القطاع الصناعي ويمكن لسنغافورة أن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال.

وأشار إلى أن نتائج أداء رأس الخيمة على كافة المستويات الاقتصادية تضاعفت خلال الـ 10 أعوام الماضية، ما يؤكد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

ودعا النعيمي، القنصل السنغافوري إلى المشاركة في المعرض الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمؤتمر العربي للاستثمار في الأمن الغذائي اللذين سيقامان برأس الخيمة خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين.