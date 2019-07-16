مذكرة تفاهم بين بورصتي دبي للذهب والسلع ونيبال للمشتقات

المصدر: دبي - البيان

وقعت «بورصة دبي للذهب والسلع» و«بورصة نيبال للمشتقات المتعددة»، أمس مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعرفة في مجالات ذات منفعة متبادلة ضمن قطاع تداول السلع. وستستضيف البورصتان ورش عمل واجتماعات لتوسيع نطاق التعاون بينهما وتحقيق الأهداف المنشودة للطرفين ضمن هذا التحالف.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «بورصة دبي للذهب والسلع» عن كثب مع «بورصة نيبال للمشتقات المتعددة» في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التداول والمقاصة والتسوية وتسليم العقود والرقابة والالتزام وتصميم العقود وتسعيرها والتكنولوجيا وإدارة المخاطر. وبورصة نيبال هي بورصة قيد الإنشاء في نيبال تختص بالسلع والمشتقات من المقرر أن تباشر أعمالها بعد حصولها على الترخيص التنظيمي اللازم من مجلس الأوراق المالية النيبالي.

وقع مذكرة التفاهم ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع وديباك راج باندي، منسق بورصة نيبال للمشتقات المتعددة وذلك في مقر «بورصة دبي للذهب والسلع» بدبي خلال حفل حضره مسؤولون كبار من الجانبين.

وقال ليس ميل: « نحن نتطلع دائماً إلى إيجاد طرق مبتكرة لتطوير وتحسين محفظة منتجاتنا، ونثق بأن هذه الشراكة ستكون مثمرة وناجحة وستعود بالفائدة على كلا الطرفين».

وقال ديباك راج باندي، منسق بورصة نيبال للمشتقات المتعددة: «يجمع بين بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة نيبال للمشتقات المتعددة هدف مشترك وهو مواكبة أفضل الممارسات الدولية وتوفير منتجات مشتقات مبتكرة للمشاركين في كلتا البورصتين.».