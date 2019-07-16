طيران الإمارات تعزز تنافسيتها بعروض الصيف المبتكرة

المصدر: دبي ــ لؤي عبد الله

نجحت طيران الإمارات في تعزيز تنافسيتها، لا سيما خلال فصل الصيف من خلال إطلاق مجموعة من العروض المبتكرة، والتي ساهمت في استقطاب شريحة متنامية من المسافرين والعائلات، الأمر الذي انعكس عل الحصة السوقية للناقلة الوطنية.

وقامت طيران الإمارات خلال فصل الصيف بإطلاق مجموعة من العروض التي استهدفت شرائح معينة من المسافرين مثل العائلات ورجال الأعمال والأطفال، وتنوعت هذه العروض بين عروض سعرية وعروض قيمة مضافة مثل تخفيضات على أسعار الغرف وخدمات التوصيل وخدمات إضافية على الأرض وفي الأجواء.

شراكة مع الفنادق

وكشفت طيران الإمارات خلال الفترة الماضية عن توقيعها شراكة مع سلاسل فندقية عالمية لتقدم لركابها القادمين إلى دبي وعبرها أسعاراً جذابة خلال الصيف، وبموجب هذا العرض تتوافر أمام عملاء طيران الإمارات والمسافرين فرصة الاستمتاع بأسعار الصيف الحصرية على الحجوزات في أي من فنادق أكور وأرماني دبي، ومجموعة إعمار للضيافة، وماريوت طوال إقامتهم في الإمارات.

خصومات

ويستفيد الزوار من خصم يصل إلى 30% على أفضل الأسعار المتاحة التي تقدمها فنادق «مجموعة أكور»، فيما يقدم فندق «أرماني دبي» لركاب طيران الإمارات خصماً يصل إلى 35% على أفضل الأسعار المتاحة، بينما تقدم سلسلة فنادق ماريوت لركاب الناقلة خصماً يصل إلى 25% على أفضل الأسعار المتاحة وتقدم مجموعة «إعمار للضيافة» لعملاء طيران الإمارات خصماً يصل إلى 35% على أفضل الأسعار المتاحة.

وأطلقت الناقلة الوطنية عروضاً سعرية خاصة في الإمارات للسفر في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال إلى وجهات مختارة، ضمن شبكة خطوطها العالمية خلال الصيف الجاري تتضمن تخفيضات بنسب متفاوتة على أسعار التذاكر.

تسهيلات

ومن ضمن التسهيلات التي قدمتها طيران الإمارات لتسهيل سفر العائلات تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات سفرهم في المنطقة 2 من المبنى 3 بمطار دبي الدولي تتيح من خلالها كل ما تحتاج إليه العائلة للحصول على تجربة سفر مريحة خالية عن المتاعب، حيث يتوفر للقادمين والمغادرين عربات أطفال، كما تمنح أولوية الصعود إلى الطائرات للعائلات المسافرة بصحبة أطفال.

وتوفر «طيران الإمارات» للمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خدمات عدة، تشمل أولوية الصعود إلى الطائرة، وخدمة السيارة مع السائق المجانية من وإلى المطار، ووزن أمتعة سخياً يصل إلى 40 كيلوغراماً، و«كاونترات» خاصة لإنهاء إجراءات السفر، وإمكانية الدخول المجاني إلى صالاتها في المطار بدبي و42 صالة أخرى حول العالم. كما يمكن لعملاء الناقلة اختبار تجربة متميزة وسلسة، بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، أينما كانوا في دبي. كما تتيح الخدمة للمسافرين على رحلات «طيران الإمارات» إنهاء إجراءات السفر من مقر إقامتهم.

خيارات ترفيه

وفي الأجواء، توفر الناقلة العديد من خيارات الترفيه بما فيها ما يزيد على 100 قناة مخصصة للأطفال بـ40 لغة ضمن نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع باللعب مع أصدقائهم الدمى «فلاي وذ مي أنيمالز» أو الاستمتاع بحقائب أنشطة «لونلي بلانيت».